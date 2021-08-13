13 Августа 2021
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дождь, непогода, потоп, ливень (2013) | Фото: Накануне.RU

Режим ЧС введен в Анапе из-за прогнозируемых ливней

Режим чрезвычайной ситуации введен в Анапе - в ближайшие сутки прогнозируются сильные ливни.

За минувшую ночь в городе выпала трехмесячная норма осадков. Подтоплены многие участки в жилом секторе.

Как сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета, сегодня во второй половине дня в Анапе возможен новый залповый выброс осадков - до 50 мм.

На случай эвакуации людей будут открыты дополнительные временные пункты размещения.

Ранее режим ЧС объявили в Новороссийске. В городской администрации сообщили, что в ближайшие часы и следующие сутки в районе города ожидается выпадение двухмесячной нормы осадков.

В Сочи закрыты пляжи из-за штормового предупреждения. Синоптики вновь прогнозируют на территории курорта ливни с грозами и шквалистый ветер.

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Теги: анапа, режим чс, ливни



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