13 Августа 2021
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Общество Свердловская область
Фестиваль &quot;Атмосфера-2021&quot; в Екатеринбурге (2021) | Фото: Накануне.RU

Полежать на траве, сфоткать Чешира и послушать лекции: что ждет посетителей сквера на Площади 1905 года

Спустя две недели упорных трудов, организаторы III Евразийского фестиваля ландшафтного искусства "Атмосфера" наконец откроют для жителей Екатеринбурга вход в сквер на Площади 1905 г. Бесплатно посетить мастер-классы, послушать лекции, насладиться музыкальными выступлениями и, конечно, сфотографироваться можно будет с завтрашнего утра и до 26 августа включительно. Сегодня ландшафтные дизайнеры на пару с рабочими завершают проект и вносят последние штрихи. О том, как выглядит сейчас привычная всем парковка и как будут отдыхать горожане, в материале Накануне.RU.

Фестиваль "Атмосфера-2021" в Екатеринбурге(2021)|Фото: Накануне.RU

По словам Ирины Витман – коммерческого директора компании "Green Park", которая и выступает организатором фестиваля, сейчас, на заключительном этапе, осталось самое сложное – все отмыть, расставить по своим местам, и не упустить детали, создающие ту самую чарующую атмосферу единства мегаполиса с природой. При этом сама реализация проекта не была для организаторов чем-то тяжелым, поскольку с годами компания привыкла сотрудничать с субподрядчиками, опираясь в своей работе на достаточное количество техники, правильное планирование и рабочие группы. Не усложнила ситуацию и капризная погода, которую жители Екатеринбурга могли наблюдать последние две недели.

Ирина Витман(2021)|Фото: Накануне.RU

"Нам наоборот помогло, что во время монтажа у нас была свежая прохладная и дождливая погода. Мы хотя бы не тратили силы на бесконечный полив растений, и им после всех переездов из Европы в Россию, с одного участка на другой, было немножко полегче. Потому, наоборот, погода нам благоволила. А на открытии, напротив, хочется хороший солнечный день, чтобы гости нашей площадки пришли, могли провести здесь время, посидеть на амфитеатре – он у нас из газона, в общем насладиться", - рассказала Витман.

Фестиваль "Атмосфера-2021" в Екатеринбурге(2021)|Фото: Накануне.RUФестиваль "Атмосфера-2021" в Екатеринбурге(2021)|Фото: Накануне.RU

В сквере уже уложили газон, прокладывают дорожки и украшают фотозоны. Внутри также установлена фигурная ванна для водоема. Витман честно призналась, что именно в таком варианте компания устанавливает объект впервые, потому выразила надежду, что проблем с ним возникнуть не должно, в том числе с очищением воды и запахом. А вот с деревьями вопрос уже решен. Именно на них ушли 2,8 млн руб. из бюджета города, и именно эти растения будут высажены по Екатеринбургу после завершения фестиваля. Остальные затраты на себя взяли инвесторы, в том числе и основной партнер – "Green Park".

Фестиваль "Атмосфера-2021" в Екатеринбурге(2021)|Фото: Накануне.RUФестиваль "Атмосфера-2021" в Екатеринбурге(2021)|Фото: Накануне.RU

Помимо компании-организатора, над сквером трудятся и другие подрядчики, которые не только помогали обустраивать площадку, но и предлагали собственные идеи. Среди них "Садовые центры и питомник "Арт-Ландшафт", разместивший у лектория проходную фото-зону "Алиса в стране чудес". По словам помощника руководителя компании Юлии Сабаевой, в день открытия горожан будут ждать не только декорации, но и Чеширский кот, Красная Королева и сама Алиса.

Фестиваль "Атмосфера-2021" в Екатеринбурге(2021)|Фото: Накануне.RU

"У нас будут и фото-зоны, и мастер-классы и другие различные активности как для детей, так и для взрослых. Мы дали предложение организаторам "Green Park" и "Атмосфере", поинтересовались, будет ли оно актуально и понравится ли гостям. Организаторы нас очень поддержали, сказали, что это будет классно, сказочно и волшебно, – рассказывает Сабаева. – В связи с тем, что наша организация имеет все возможности, в том числе свои деревья и сотрудничество с другими питомниками, реализовать было не так сложно, за исключение перевозки растений".

Юлия Сабаева(2021)|Фото: Накануне.RU

Помощник руководителя питомника также рассказала, что даже по прошествии двух недель, жители Екатеринбурга могут свободно познакомиться с работами "Арт-Ландшафт", посетив парк ТЦ "Мега". В последующие годы компания также намеревается принять участие в фестивале и вместе с другими подрядчиками разбить уже постоянные скверы по всему городу.

Отдельную площадку готовит и Леру Мерлен, внутри которой расположится лекторий, фото-зона и зона для мастер-классов. Будет здесь и зона вдохновения с садовой мебелью и подвесными креслами. По словам дизайнера компании Юлии Миклиной , главная концепция площадки - "Мой зеленый друг", которая символизирует настоящую дружбу, построенную на обоюдной заботе.

Фестиваль "Атмосфера-2021" в Екатеринбурге(2021)|Фото: Накануне.RU

"Мы хотели создать атмосферу уютного заднего дворика с патио, с зоной для шашлычка, для расслаблений и максимально наполненную растениями, потому что когда отдыхаешь на природе, важно, чтобы было много растений, даже если эта природа находится у тебя во дворе. Растения - это наши друзья и дружба строится на том, что живые существа заботятся друг о друге. Мы заботимся о растениях, а они о нас тем, что дарят нам свежий воздух и приятную атмосферу", - рассказала дизайнер.

Ощутить уют и расслабиться можно и на выстеленном газоне, на котором разрешено не только гулять, но и лежать с пледом, о чем и рассказала руководитель фестиваля "Атмосфера" Юлия Сорокина. Правда, некоторые коррективы может внести дождливая погода, из-за чего газон, выложенный на аэродромной пленке, станет "чавкать", поскольку воде будет некуда уходить из-за отсутствия дренажа. Проблемы могут создать и домашние любимцы посетителей, потому организаторы настоятельно просят горожан следить за питомцами, которых пока еще разрешено пускать в сквер.

Фестиваль "Атмосфера-2021" в Екатеринбурге(2021)|Фото: Накануне.RUФестиваль "Атмосфера-2021" в Екатеринбурге(2021)|Фото: Накануне.RU

"Площадь – это всегда сердце Екатеринбурга, это центр города, легкая доступность и среда, которая позволяет нам распределить на площадке примерно 300 человек единоразово по всей территории, чтобы не было толпы. Для этого мы продумывали, чтобы зона была, как фотозона: в любом месте вам будет хорошо, вы можете отдыхать и фотографироваться. Кроме того, мы на фестивале представляем современную технологию озеленения городов и очень компактную корневую систему. Именно таким образом можно и нужно озеленять города. Вы увидите нестандартные малые архитектурные формы, скамью интровертов, будет детская зона, зона фуд-корта, зоны мастер-класса и лектория, спортивная зона, каждый вечер музыкальная программа", - рассказала Сорокина.

Фестиваль "Атмосфера-2021" в Екатеринбурге(2021)|Фото: Накануне.RUФестиваль "Атмосфера-2021" в Екатеринбурге(2021)|Фото: Накануне.RUФестиваль "Атмосфера-2021" в Екатеринбурге(2021)|Фото: Накануне.RU

Организаторы фестиваля специально не везли в Екатеринбург экзотических растений, чтобы впоследствии те легко прижились и прекрасно себя чувствовали в суровом климате Урала. Несмотря на это, гости фестиваля смогут не только полюбоваться, но и узнать больше о представленных сортах клена, ивах, яблонях, злаках и трех сортах гортензии, один из которых завезли в Екатеринбург впервые.

"Нам хочется, чтобы приходили с семьями, с коллегами, чтобы вы проводили на фестивале много свободного времени. Мы продумали все для того, чтобы вам каждый день было интересно. Вы можете пойти на зеленую экскурсию и познакомиться с каждым деревом, и о каждом мы попытались рассказать не ботаническим, а всем понятным и интересным языком. По QR-коду вы можете узнать все о нем. Мы долго подбирали слова, чтобы достучаться до вашего сердца и чтобы вы полюбили каждое дерево, которое будет представлено на фестивале", - рассказала руководитель фестиваля.

Фестиваль "Атмосфера-2021" в Екатеринбурге(2021)|Фото: Накануне.RUФестиваль "Атмосфера-2021" в Екатеринбурге(2021)|Фото: Накануне.RUФестиваль "Атмосфера-2021" в Екатеринбурге(2021)|Фото: Накануне.RU

Культурная программа подобрана для всех категорий горожан, в том числе для профессионалов и обладателей загородных участков. Специально для них на фестиваль приедут спикеры из Германии - представители "Питомник Lorberg". Уже организовано два крупных мастер-класса: для профи, куда уже записалось свыше 170 человек (запись продолжается) и общий, где будет обсуждаться европейский опыт использования территорий заводов и фабрик, "вышедших из города". Многие спикеры будут выступать и по видеосвязи из-за невозможности выехать за пределы страны, однако основной упор будет сделан на местных специалистах. В том числе и Юлии Сорокиной, которая в первый день проведет лекции о стилобатах и озеленении крыш.

Фестиваль "Атмосфера-2021" в Екатеринбурге(2021)|Фото: Накануне.RUФестиваль "Атмосфера-2021" в Екатеринбурге(2021)|Фото: Накануне.RU

Откроется сквер уже завтра - 14 августа, как часть празднования Дня города. Посещать его можно с 10.30 до 20.00, после чего площадку будут закрывать на уборку и поливку. Вход абсолютно бесплатный со стороны ул. Ленина и 8 Марта. К сожалению, сквер прослужит Екатеринбургу только две недели, после чего напротив администрации города снова появится парковка. Ранее глава комитета по благоустройству города Тамара Благодаткова пояснила, что оставить зеленую зону в центре невозможно из-за второй ветки метро, которая как раз будет проходить под пр. Ленина. Руководитель "Атмосфера" также высказалась по данному вопросу.

"Сквер на площади не может остаться насовсем, так же, как и ледовый городок. Все мы понимаем, что ледовый городок растает, так и деревья упрутся в мощение. Корневая система должна расти, а мы все понимаем, что построили сквер на брусчатке, защищая ее пленкой. Идея, конечно, абсолютно классная, но к этому вопросу надо подходить настолько серьезно, в обсуждении архитекторы должны участвовать. То назначение площади, которое планируется в будущем, это все должно рассматриваться, поэтому мы изначально строили сквер как временный объект и отдавали себе в этом отчет", - заявила Сорокина.

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Теги: Атмосфера, Екатеринбург, фестиваль, Площадь 1905



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