Алексей Текслер раскрыл информацию о счетах на 119 млн рублей

Челябинские кандидаты в Госдуму от "Единой России" предоставили сведения о доходах и имуществе. Декларации "единороссов" опубликовала Центральная избирательная комиссия РФ, передает корреспондент Накануне.RU.

Челябинский список "ЕР" на выборах в Госдуму возглавляет губернатор региона Алексей Текслер. По данным ЦИК, доход главы региона составил 12,5 млн руб. доход он получал из шести источников – зарплата сотрудника правительства, рента от сдачи в аренду квартиры, компенсация за медобслуживание и проценты от вкладов в Росбанке, Сбербанке и Банке русский стандарт.

В собственности у губернатора две квартиры в Москве и еще одна на Кипре (совместная собственность). На 20 счетах в банках у Алексея Текслера находится 119,4 млн рублей.

Также в первую тройку регионального списка "ЕР" спортивный директор ХК "Металлург" Сергей Гомоляко и главврач областного госпиталя ветеранов Татьяна Василенко.

Доход Сергея Гомоляко составил 12,7 млн рублей. В собственности у него одна квартира в Московской области и два автомобиля Mercedes Benz. У него открыто 13 банковских счетов, на которых 9,4 млн рублей.

У Татьяны Василенко доход 2 млн рублей. Собственности у кандидата нет. На девяти счетах у нее 4 млн рублей.