В Забайкалье кандидаты от "Партии Дела" сообщили об угрозах увольнения с работы

Трое кандидатов в депутаты совета Ононского района Забайкальского края, выдвинувшиеся от "Партии Дела", заявляют, что столкнулись с давлением и угрозами.

Работники культуры Анна Юдина и супруги Сергей и Виктория Дубоносовы сообщили, что 4 августа, в день, когда список зарегистрировала муниципальная избирательная комиссия, их вызвали по телефону на серьёзный разговор к начальству.

Анна Юдина говорит, что в кабинете у заместителя главы района Юрия Аюшеева, где также присутствовал директор районного межпоселенческого культурного центра Михаил Хохлов, от нее потребовали сняться с выборов, угрожая потерей работы. Похожая ситуация произошла и с супругами Дубоносовыми. Виктории Дубоносовой, которая руководит Ононским историко-культурным музеем, с ее слов, помимо угрозы потери работы, грозили также сложностями с капремонтом или реконструкцией учреждения.

Кандидаты написали заявления с жалобами на имя руководителя следственного управления СК РФ по Забайкальскому краю Юрия Русанова.

В партии предполагают, что такие угрозы в отношении кандидатов вызваны происками других политических сил, опасающихся сильных конкурентов.

"Мы собрали узнаваемую команду и постарались охватить все слои населения, в том числе предпринимательство, медицину, культуру, образование, спорт. Из всех этих отраслей у нас представлены сильные кандидаты, за которых действительно проголосуют. Наши конкуренты это увидели и началось давление", - отмечает лидер списка "Партии Дела" Альмира Недзельская.

При этом подозревать власти региона партийцы не спешат. Так, лидер "Партии Дела" Константин Бабкин является председателем попечительского совета Забайкальского аграрного института и встречался с губернатором Александром Осиповым, а также давно и успешно сотрудничает с администрацией края в разных областях, в том числе по льготной поставке сельхозтехники.

Секретарь Федерального совета партии Алексей Лапушкин полагает, что происходящее - это, скорее, происки местных чиновников, желающих выслужиться.

"По фактам давления поданы заявления в Следственный комитет России. Мы будем добиваться, чтобы эти заявления были доведены до уголовных дел и реальных сроков заключения для виновных", - добавил он.

Получить оперативный комментарий у руководства края о том, знают ли они о происходящем и что намерены предпринять в отношении чиновников, если подтвердится информация об угрозах кандидатам в депутаты, пока не удалось. Руководитель пресс-службы губернатора Забайкальского края и правительства Роман Шадрин на звонки не ответил.