ФАС пришлось вызвать "подкрепление" в виде полиции на проверку торговых сетей

Сотрудники ФАС вызвали полицию в офис АО "Тандер" (торговая сеть "Магнит"). "Сотрудникам ФАС по-прежнему препятствуют в проверке АО "Тандер", им преграждают путь в офисные помещения. На место вызвана полиция", - сообщили в пресс-службе ФАС.

В ООО "Лента" сопротивления внезапной проверке не оказали, но инспекция ожидала представителей организации более двух часов.

В то же время проверка сетей Х5 Group ("Пятёрочка", "Перекрёсток", "Карусель") проходит в штатном режиме, сообщили в ФАС.

Служба начала внеплановые выездные проверки ритейлеров из-за жалоб граждан на повышение цен.