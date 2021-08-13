13 Августа 2021
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Полиция, полицейский (2017) | Фото: КП-Югра

ФАС пришлось вызвать "подкрепление" в виде полиции на проверку торговых сетей

Сотрудники ФАС вызвали полицию в офис АО "Тандер" (торговая сеть "Магнит"). "Сотрудникам ФАС по-прежнему препятствуют в проверке АО "Тандер", им преграждают путь в офисные помещения. На место вызвана полиция", - сообщили в пресс-службе ФАС.
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В то же время проверка сетей Х5 Group ("Пятёрочка", "Перекрёсток", "Карусель") проходит в штатном режиме, сообщили в ФАС.

Служба начала внеплановые выездные проверки ритейлеров из-за жалоб граждан на повышение цен.

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Теги: фас, картель, сговор, проверка, ритейл, торговая сеть, полиция



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