13 Августа 2021
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Происшествия Центральный ФО В России Воронежская область
взрыв автобуса в Воронеже (2021) | Фото: СКР

НАК разыскивает "причастных" к взрыву в автобусе в Воронеже

Национальный антитеррористический комитет (НАК) разыскивает "причастных" к взрыву в автобусе. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Речь идет как о непосредственных участниках, так и о людях, которые могут обладать информацией о трагедии.

"Лента.ру" со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что предварительной причиной взрыва является взрыв газового баллона для горелки, который везла одна из пассажирок.

Взрыв в пассажирском "ПАЗе" произошел накануне вечером, когда автобус стоял на остановке. Двое человек погибли, еще 19 пострадали.

Эксперты считают, что к трагедии привела неисправность оборудования, либо внесение изменений в конструкцию транспортного средства. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

По результатам экспресс-анализа следы взрывчатых веществ не обнаружены. По предварительным данным, взрыв произошел в районе бензобака в левой части автобуса.

По информации источников "Базы", неизвестный предмет был поставлен на пол недалеко от заднего колеса автобуса.

Телеграм-канал пишет, что специалисты взяли образцы из автобуса для исследования, их отправят в Москву. Несмотря на то, что, по предварительным данным, следов бризантных взрывчатых веществ найдено не было, эксперты будут искать возможные признаки других веществ, которые могли вызвать аналогичную реакцию.

По данным "Базы", следователи решают вопрос о переквалификации уголовного дела на другую статью. Сейчас дело передали в центральный аппарат СК. Оно расследуется по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.

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Теги: автобус, взрыв, воронеж



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