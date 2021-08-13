Оператор нефтеналивного терминала в Новороссийске винит в разливе нефти скрытый заводской брак оборудования

Причиной поломки оборудования, из-за которой в Черное море в порту Новороссийска вылилась сырая нефть, мог стать заводской брак.

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На нефтеналивном терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) разрушился гидрокомпенсатор, из-за чего произошел залповый выброс нефти при погрузке на танкер, сообщил гендиректор КТК Николай Горбань.

"Мы отрабатываем разные версии. Но основная версия - это скрытый заводской брак, по поводу чего мы уже готовим претензионные документы и вызвали сюда уже эксперта от производителя. Потому что разрушение, по нашему мнению, произошло изнутри. И мы считаем, что это все-таки заводской скрытый брак", - цитирует топ-менеджера ТАСС. Горбань добавил, что гидрокомпенсатор восстановлению не подлежит и будет заменен.