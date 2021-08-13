13 Августа 2021
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&quot;Спартак&quot; -&quot;Сочи&quot; (2020) | Фото: spartak.com

"Спартак" продлил контракт с Соболевым перед матчем с "Уралом"

Московский "Спартак" сегодня объявил о продлении контракта с форвардом Александром Соболевым.

Как сообщается на официальном сайте столичной команды, соглашение с нападающим рассчитано на пять лет. При этом новые условия контракта вступят в силу только со следующего года. Финансовые детали сделки в клубе не раскрывают.

24-летний Соболев выступает за "Спартак" с начала 2020 года: с тех пор он провел 42 матча и забил 19 мячей за "красно-белых". Также нападающий вызывался в сборную России и немного сыграл на прошедшем этим летом чемпионате Европы.

Александр Соболев(2020)|Фото: twitter.com/TeamRussia

Напомним, что уже завтра "Спартаку" предстоит домашний матч с екатеринбургским "Уралом". На этой неделе в уральской команде сменился главный тренер: вместо ушедшего в отставку Юрия Матвеева команду принял Игорь Шалимов, который несколько лет выступал за "красно-белых", когда сам был игроком.

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Теги: Соболев, контракт, Спартак, Урал



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