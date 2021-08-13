Прокуратуру Москвы попросили проверить "добровольные отказы" пенсионеров от визитов соцработников

В Москве после огласки в СМИ и вмешательства депутата центр социального обслуживания продолжил навещать женщину-инвалида.

Москвичка с сахарным диабетом рассказала, что ей дали медотвод от прививки от коронавируса из-за "букета" тяжелых хронических заболеваний. Но в местном ЦСО отказались отправлять к ней соцработников из-за отсутствия у пациентки прививки.

"Но это один конкретный случай, а сколько таких? Мне пришло ещё несколько подобных жалоб, знаю, что и другим депутатам такие поступают. При этом, совершенно чётко зная, что никаких правовых оснований на то не имеют, в ЦСО заставляют пожилых людей подписывать некую бумажку под названием "Добровольный отказ". В ней говорится, что пенсионер проинформирован о том, что отказ от вакцинации ведёт за собой приостановление социального обслуживания. О том, что это нарушение всего и вся, думаю, даже говорить не надо. Поэтому отправил запросы руководителю Департамента труда и социальной защиты населения Москвы Евгению Стружаку, а также прокурору Москвы Денису Попову", - написал в своем Telegram-канале депутат Госдумы Валерий Рашкин.

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