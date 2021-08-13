13 Августа 2021
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Общество Челябинская область
лесной пожар в Карталинском районе (2021) | Фото: пресс-центр ГУ МЧС по Челябинской области

В районе на Южном Урале, пострадавшем от лесных пожаров, высадят более миллиона деревьев

В Карталинском районе на территории, пострадавшей от лесных пожаров, в 2022 году будет высажено более миллиона молодых деревьев, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Челябинской области.

Огнем было повреждено 15 тыс. га лесных насаждений, из них 4,5 тыс. га погибли. Работы по лессовосстановлению начнутся уже в этом году. В октябре будет высажено 66 тысяч саженцев хвойных пород. Также принято решение осенью заложить памятную аллею в Джабык-Карагайском бору.

В настоящий момент на территории проводится лесопатологическое обследование. По его итогам будет определена точная площадь погибших деревьев и дополнены планы по лесовосстановительным работам.

Напомним, 8 июля на юге региона сформировались три очага пожара. Распространению огня способствовал сильный ветер и температуре воздуха до 32 градусов. В регионе был введен режим ЧС. В результате лесных пожаров пострадали поселки Джабык и Запасное. В двух населённых пунктах сгорело 78 строений, включая жилые дома, дачи, хозяйственные постройки. В настоящий момент в поселках идет строительство 19 домов для погорельцев.

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Теги: деревья, лесной пожар, высадка,



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