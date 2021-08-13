13 Августа 2021
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черное море, шторм, волна, набережная, непогода (2021) | Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Все пляжи Сочи закрыли из-за шторма

Все пляжи Сочи закрыты для купания из-за штормового предупреждения, сообщает пресс-служба администрации города.

На побережьях дежурят спасатели, шторм оценивается в четыре балла.

Ранее штормовое предупреждение в Сочи продлили до 15 августа. Синоптики вновь прогнозируют на территории курорта ливни с грозами и шквалистый ветер.

В июле в Сочи после наводнения один человек погиб, трое пропали без вести. Они находились в автомобиле в районе реки Мацесты, которая вышла из берегов из-за прошедшего ливня.

Напомним, 23 июля в Сочи прошел мощный ливень. В результате была разрушена подпорная стена и брусчатка на пляже в поселке Лоо, затопило дороги - они напоминали реки. Было приостановлено движение из Адлера в центр Сочи.

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Теги: пляжи, сочи, шторм



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