13 Августа 2021
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Политика В России ДНР и ЛНР
Евгений Пригожин (2021) | Фото: ТАСС / Михаил Метцель

Пригожин объяснил, почему невозможно сломить Донбасс и Россию

В кинотеатрах 29 российских городов начался прокат новой драмы «Солнцепёк». Фильм рассказывает о донбасском вооруженном конфликте в 2014 году.

Сюжет картины разворачивается вокруг ветерана Афганской войны Влада Новожилова, чья семья оказалась в центре военного столкновения. Зарекшийся прикасаться к оружию Влад окажется в ситуации, когда невозможно покинуть страну, а чтобы защитить родных необходимо сделать важный выбор.

Фильм привлек к себе внимание еще на стадии выхода полного трейлера, опубликованного без цензуры. Зрители, посмотревшие картину, назвали ее правдивой, хотя и жестокой.

Бизнесмен Евгений Пригожин объяснил, что конфликт 2014 года был намеренно спровоцирован западными спецслужбами, а жителей Донбасса назвал настоящими героями.

«Когда произошел государственный переворот на Украине, который можно называть как угодно и к которому можно относиться по-разному, ведь это их внутренние проблемы, толпы националистов ринулись на восток страны с единственной целью – убивать русских. Но жители Донбасса, в жилах которых течет русская кровь, поднялись и прогнали всю эту мразь. А заодно и окрепли настолько, что весь мир от Вашингтона до Берлина до сих пор в штаны так и ссытся», – заявил Пригожин.

После просмотра фильма предприниматель увидел в нем важный посыл, который он считает главным в картине.

«Геноцид на Донбассе, геноцид наших олимпийцев, геноцид русской культуры – всё это звенья тщательно продуманного врагами плана, но им ни Донбасс, ни Россию не сломить. Вот об этом фильм «Солнцепёк», – рассказал предприниматель.

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Теги: евгений пригожин, донбасс, фильм солнцепек, западные спецслужбы



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