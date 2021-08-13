Охранник "Магнита" не пустил сотрудников ФАС для проведения внеплановой проверки

Федеральная антимонопольная служба России опубликовала видео с проходной офиса АО "Тандер" (торговая сеть "Магнит"). Сотрудники службы сегодня пришли в компанию с внеплановой проверкой, но пройти им не дал охранник.

"Охрана бизнес-центра незаконно преграждает проход сотрудников ФАС в здание, утверждая, что сотрудников "Магнита" нет на рабочих местах в здании. Должностные лица компании будут привлечены к административной ответственности", - говорится в сообщении ФАС.

"У сотрудников службы есть право на беспрепятственный доступ в помещение, осмотр, получение документов и объяснений, в необходимых случаях производятся фото- и видеозапись, снимаются копии с документов", - добавили антимонопольщики.

Ранее сообщалось, что ФАС начала сегодня внеплановую проверку крупных торговых сетей ("Пятерочка", "Перекресток", "Магнит", "Карусель", "Лента") на предмет картельного сговора. Поводом стали жалобы граждан на завышение цен.

Антимонопольщики напомнили, что выявленный антиконкурентный сговор грозит штрафом в размере до 15% от годовой выручки. "Оборот проверяемых организаций по итогам 2020 года превышает 4 трлн руб.", - отметили в ФАС.