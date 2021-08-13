"Техническая рутина": Куйвашев об отмене конкурса на разработку документов по трассе от Казани до Урала

Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев высказался об отмене конкурса на разработку документов по трассе "Москва - Казань" до Екатеринбурга.

Напомним, сегодня стало известно, что "Автодор" отменил конкурс на разработку документов по участку трассы от Дюртюли до Ачита. Как написал губернатор в своем Instagram, это "техническая рутина, которая бывает в любом крупном проекте".

"Не переживайте, об отмене масштабной стройки никакой речи не идет. Уже скоро компания объявит новый конкурс", - заверил Куйвашев.

По его словам, подготовка к строительству трассы "Москва - Казань" до Екатеринбурга в самом разгаре.

"Сегодня обсуждал проект с главой "Автодора" Вячеславом Петушенко. Договорились, что будем максимально использовать ресурсы, специалистов и стройкомпании из Свердловской области", - сообщил губернатор.

Напомним, недавно стали известны подробности о скоростной трассе М12, которая по поручению Владимира Путина должна быть построена к 2024 году. Она должна соединить скоростным движением Москву, Казань и Екатеринбург.

Предполагается, что строительство трассы от Казани до Екатеринбурга потребует почти 500 млрд рублей.