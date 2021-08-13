Фонд святой Екатерины приобрел для екатеринбургской больницы уникальный аппарат для лечения ожогов

Фонд святой Екатерины приобрел для ДГКБ №9 за более чем 2 млн руб. современный аппарат высокого класса терапии "Версаджет", больница получила его в рамках реализации гуманитарной программы фонда, и уже сегодня будет проведена первая операция. Об этом сообщили Накануне.RU в пресс-службе благотворительной организации.

По словам заведующего ожоговым отделением ДГКБ №9 Павла Салистого, гидрохирургическая система "Версаджет" особенно востребована для лечения ожогов у детей.

"Аппарат позволит нам применять все принципы пластической хирургии. Ребенок после перенесенного тяжелого ожога будет уходить с минимальными последствиями, поскольку бережное удаление погибших тканей в первую очередь применимо в таких значимых функциональных зонах, как лицо, шея, декольте и кисти рук. У детей это приобретает особое значение, поскольку они только формируются и какие-то последствия после глубоких ожогов накладывают серьезный отпечаток на психоэмоциональное состояние ребенка", - рассказал он.

Гидрохирургический аппарат "Версаджет" позволяет очень бережно и экономно чистить гнойную или ожоговую рану, не задевая здоровые участки кожи. Во время операции физиологический раствор под большим давлением подобно скальпелю срезает нежизнеспособные ткани и вакуумным насосом удаляет их с поверхности поврежденного участка. Благодаря этому операционное поле всегда остается чистым.

Специалисты медучреждения мечтали получить такой аппарат около двух лет. После того, как они обратились в Фонд святой Екатерины, меценаты оказали помощь. "Большая благодарность от всех врачей и сотрудников нашей больницы учредителям Фонда за огромную помощь, которую они оказывают медицине Екатеринбурга и Свердловской области", — делится главный врач ДГКБ №9 Игорь Огарков.

"Фонд святой Екатерины традиционно поддерживает медицинские учреждения, которые помогают маленьким пациентам. В 2018 году было подписано соглашение о сотрудничестве с ОДКБ, в рамках которого в 2021 году хирургическое отделение было обеспечено необходимым оборудованием. Сегодня девятая детская больница Екатеринбурга получила уникальный аппарат, который позволит на ранних сроках проводить операции по восстановлению кожного покрова детей после больших травм и ожогов", — комментирует заместитель директора Фонда святой Екатерины Татьяна Прусевич.

Напомним, что с весны 2020 года учредителями Фонда святой Екатерины — генеральным директором УГМК Андреем Козицыным, председателем совета директоров РМК Игорем Алтушкиным и владельцем группы компаний "Сима-ленд" Андреем Симановским — реализуется масштабная гуманитарная программа по поддержке медицинских учреждений Екатеринбурга и Свердловской области, на которую выделено уже более 1,8 млрд руб.