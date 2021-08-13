13 Августа 2021
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крым россия карта (2015) | Фото:

Киев анонсировал исправление "исторической ошибки" с Крымом

Украина исправит "историческую ошибку" с Крымом, заявил министр иностранных дел республики Дмитрий Кулеба накануне проведения саммита "Крымской платформы", приуроченного ко дню незалежности.
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Это мероприятие Киев готовил несколько лет. На него приедут около 40 представителей, но в это число входят не только страны, а и западные организации, поэтому реальное число стран будет меньше, хотя киевские власти анонсировали массовую поддержку Украины.

"На саммите "Крымской платформы" будет принята крымская декларация, которая будет открыта для дальнейшего присоединения со стороны государств, которые по той или иной причине не смогли принять участие в установочном саммите", – сказал Кулеба.

Он уверен, что поддержка "Крымской платформы" будет только расти и будет создан механизм для возврата Крыма с состав Украины. Предполагается, что "Крымская платформа" будет действовать на постоянной основе с офисом в Киеве.

На данный момент подтвердили свое участие представители трех стран Прибалтики, Великобритании, Канады, Молдавии, Нидерландов, Польши, Словакии, США, Турции, Франции, Австралии, Греции. Правда, первых лиц почти не будет. В связи с этим экс-спикер МИД и депутат Верховной рады Олег Волошин считает, что "Крымская платформа" может обернуться провалом, превратившись из саммита первых лиц в мероприятие с участием депутатов и других малозначимых представителей.

Глава МИД России Сергей Лавров назвал саммит "шабашем, на котором Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти".

Мероприятие пройдет 23 августа. На нем выступит певица Джамала, которая споет политическую песню "1944" про депортацию крымских татар в 1944 году.

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Теги: Украина, Крым, крымская платформа



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