В Челябинской области возбуждено уголовное дело о хищении недр

В Челябинской области по факту хищения полезного ископаемого с месторождения "Пещерское" возбуждено уголовное дело, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

В Агаповском районе расположено месторождение "Пещерское". Его балансовые запасы строительного камня включены в государственный фонд недр. Право пользования недрами для добычи полезного ископаемого не предоставлялось.

Однако в период с июня 2020 года до мая 2021 года площадь горных выработок увеличилась примерно на 12 тыс. м2, объем незаконно изъятого полезного ископаемого составил не менее 32 тыс. 40 тонн. Недрам причинен вред в размере 10,5 млн рублей.