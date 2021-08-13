СКР предъявил камчатскому депутату Редькину обвинение в убийстве

Следственный комитет предъявил обвинение депутату камчатского заксобрания, миллиардеру из списка Forbes Игорю Редькину. Его обвиняют в убийстве (ч.1 ст. 105 УК РФ).

Редькина, ранее помещенного под домашний арест, подозревают в убийстве 30-летнего жителя поселка Озерновский, причем СКР считает, что убийство было умышленным. "Следствием получены достаточные данные об умышленном убийстве", - говорится в сообщении краевого следственного управления. Но при этом "следствие проверяет и версию обвиняемого об убийстве по неосторожности".

Ранее Редькин сам сообщил о том, что, возможно, стал убийцей: он, якобы, узнал о медведе, объявившемся на местной свалке, и пошел отпугнуть зверя, а потом услышал в новостях о погибшем в этом месте мужчине.

Тем временем, правоохранительные органы проверяют работу авиакомпании "Витязь-Аэро", в которой у Редькина есть доля – но уже по делу о крушении вертолета Ми-8 в Кроноцком заповеднике.