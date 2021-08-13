Уходящая с поста канцлера Меркель приедет в Россию перед визитом на Украину

Канцлер Германии Ангела Меркель с разницей в два дня посетит Россию и Украину, сообщил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт.

20 августа политик приедет с визитом в Москву, где встретится с президентом РФ Владимиром Путиным. 22 августа Меркель посетит Украину, передает "Интерфакс".

Напомним, на выборах в сентябре канцлер Меркель не будет выдвигать свою кандидатуру.

Ранее Bloomberg сообщил, что Кремль развернул кампанию против кандидата на пост канцлера Германии, сопредседателя партии "Зеленые" Анналены Бербок. Она является противницей газопровода "Северный поток-2", что вызывает у российских властей "особую озабоченность", заявили источники.