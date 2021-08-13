Ушла эпоха: Шеремет объявил о закрытии "Телевизионного Агентства Урала"

На Среднем Урале больше не будут выходить знаменитые новости "Девять с половиной". Об этом сообщил создатель и ведущий программы Иннокентий Шеремет.

Как написал легендарный журналист на своей странице в Facebook, он вынужден принять решение о закрытии "Телевизионного Агентства Урала" и новостей "Девять с половиной". Шеремет признался, что делает это "с тяжелым сердцем".

"До 1 сентября, до 27-й годовщины ТАУ мы еще, наверное, дотянем, а потом все… Проблемы, как у большинства российских средств массовой информации, у нас были уже очень давно, много лет. До сих пор как-то и что-то удавалось заткнуть и решить, но теперь все… Деньги закончились бесповоротно и взять их уже больше негде", - рассказал глава "ТАУ".

По его словам, в том, что это произошло, отчасти виноват COVID-19, который "полностью уничтожил для нас весь рекламный рынок". Иннокентий добавил, что пытался получить субсидии от федерального правительства для электронных СМИ, но сделать этого не удалось.

"Неприятно, конечно, но значит пришло наше время… 27 лет для маленькой телекомпании - все-таки очень большой срок. Большое спасибо всем, кто нас все это время смотрел и помогал нам делать новости", - заключил Шеремет.

Стоит отметить, что знаменитый телеведущий намерен принять участие в выборах в Законодательное собрание Свердловской области, которые пройдут в сентябре этого года.