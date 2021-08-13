13 Августа 2021
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Политика Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Представитель ХМАО в Совфеде Юрий Важенин (2016) | Фото: gazprom.ru

Эксперты не видят рисков для кампании "ЕР" в Югре из-за снятия Юрия Важенина

Избирком Югры удовлетворил заявление кандидата в Думу региона Юрия Важенина и исключил его из списка кандидатов от "Единой России" по единому избирательному округу. Эксперты обсуждают причины случившегося, но при этом особых рисков для кампании "ЕР" не видят.

Накануне 66-летний сенатор объявил, что не станет участвовать в выборах в окружную думу и покидает верхнюю палату российского парламента. Как сообщили знакомые с ситуацией источники, от участия в выборах Важенин отказался после того, как его кандидатуру не согласовали в Совете Федерации, куда он вновь рассчитывал перейти по итогам выборов в окружной парламент.

Интересно, что изначально продолжение работы Важенина в Совфеде было согласовано на всех уровнях. Однако в начале лета ситуация изменилась и пролонгация полномочий сенатора была отклонена председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Губернатор Югры Наталья Комарова эту позицию, как отмечает источник, поддержала.

"Решение по Важенину было принято еще в июне, однако до середины августа он не спешил сниматься с выборов, несмотря на то, что с самого начала был в курсе ситуации", - говорит наш собеседник, знакомый с ситуацией.

Причины ухода в СМИ и telegram-каналах называются самые разные, в том числе и конфликт с Матвиенко и Комаровой. Якобы Важенин не всегда присутствовал на заседаниях верхней палаты парламента, кроме того у югорского сенатора несколько раз во время заседаний возникали расхождения во взглядах с Матвиенко. Сам Важенин информацию о конфликте не подтверждает и уверяет, что причиной отказа от участия в выборах и поста сенатора стали "семейные обстоятельства".

Представитель ХМАО в Совфеде Юрий Важенин(2016)|Фото: gazprom.ru

"Снял кандидатуру с предвыборной гонки в думу Югры. Сделал это не потому, что какой-то конфликт или что-то такое, а по личным убеждениям. Семья у меня вся переехала из Сургута, жить я там не буду. Чтобы быть достойным представителем в парламенте, надо знать изнутри все "болячки" населения, избирателей, что я сделать, постоянно не проживая в Югре, не смогу. То есть и представлять округ в Совете Федерации я "автоматом" не буду. Чем буду заниматься дальше, пока не решил", - заявил политик в беседе с корреспондентом Накануне.RU.

Сенатором Важенин стал в октябре 2016 года. Вся трудовая деятельность экс-сенатора была связана с освоением нефтегазового комплекса Западной Сибири. До того, как стать членом Совфеда, он возглавлял предприятие "Газпром переработка".

Имя Важенина известно в регионе, однако эксперты полагают, что каких-либо рисков для кампании "Единой России" в связи с выходом Важенина из предвыборной гонки нет. Как сообщил политтехнолог Денис Михуля, "ЕР" выставила на выборы сильных кандидатов разных уровней.

"Конечно, Юрий Важенин является сильным и мощным представителем, уважаемым человеком, и он принес много пользы округу. Но благодаря тому, что партия идет в сильном составе, в составе "Команды Югры", все эти риски снижены", - заявил он.

Дума ХМАО, Юрий Важенин, Борис Хохряков, Александр Сальников(2016)|Фото: dumahmao.ru

Руководитель "Политической экспертной группы" Константин Калачев отмечает, что проблемы у партии могли бы возникнуть только в том случае, если бы поддерживать "ЕР" не стала губернатор.

"Я не вижу здесь каких-либо серьезных проблем. В конце концов списки "Единой России" возглавляет Комарова. Вот если бы Комарова отказалась, то это была бы проблема. А от всего остального рейтинг "ЕР" не пострадает. Видимо, лоббистские возможности человека подошли к концу, исчерпаны, либо сенатор уже сам устал, либо это плановая ротация. Но так или иначе, я думаю, что найдется не менее достойный человек", - сообщил он.

В числе вероятных преемников Важенина ранее назывался сын первого губернатора округа Александра Филипенко. Со ссылкой на свои источники СМИ сообщали о том, что Василий Филиппенко получит место в Совфеде. Однако Филиппенко-младший участвует в выборах в Госдуму и не планирует становиться сенатором.

"Каких-либо предложений об этом мне не поступало, и такой вариант в дальнейшей карьере я сейчас не рассматриваю. Занимаюсь своими текущими проектами", - прокомментировал он.

Добавим, что Юрия Важенина в качестве главы партийного списка в Сургутской региональной группе №10 сменит общественник Эдуард Логинов.

Выборы в Госдуму, Тюменскую областную думу, думу Югры и несколько муниципальных представительных органов пройдут 17-19 сентября.

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Теги: Юрий Важенин, дума Югры, Совет Федерации, Единая Россия



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