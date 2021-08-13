В соцсетях бренда Natura Siberica появились сообщения о попытке рейдерского захвата компании

В аккаунтах косметической компании Natura Siberica в социальных сетях появились сообщения о попытке рейдерского захвата. Автор анонимен: посты подписаны "коллектив компании".

В сообщениях "сотрудники" жалуются на действия нового руководства компании – генерального директора и президента. Якобы, они отстранили от управления Natura Siberica "легитимного руководителя, основателя и учредителя" Ирину Трубникову, первую жену покойного Андрея Трубникова, создателя и владельца компании.

Трубников скончался в начале января этого года. С тех пор его многочисленные родственники (жены и дети) судятся за наследство. На ситуацию накладываются корпоративные конфликты, начавшиеся еще при жизни Трубникова (по этой причине, например, в конце 2020 года он переоформил часть товарных знаков на свои эстонские компании).

В заявлении сторонников Трубниковой говорится, что новое руководство не заинтересовано в развитии компании, а представителям прежней администрации отключили пропуски в здание предприятия и удаленный доступ к компьютерам (часть сотрудников работает из дома). Также они жалуются на принуждение гендиректора и президента выйти с удаленного режима, на который работники были переведены в период пандемии.

"Мы отказываемся работать под руководством нового президента, применяющего подобные методы в отношении сотрудников", - говорится в заявлении.