Жители Подмосковья задержаны за помощь в побеге арестантов в Истре

13 Августа 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Элиты считают, что заняли место под солнцем"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Центральный ФО В России Московская область
Уголовное дело, папка (2016) | Фото: advokat-pro.spb.ru

Жители Подмосковья задержаны за помощь в побеге арестантов в Истре

Двое жителей Подмосковья задержаны по подозрению в пособничестве побегу пяти арестантов из изолятора временного содержания в Истре.

Как сообщили Накануне.RU в СУ СКР по Московской области, беглецы после побега прибыли к своему знакомому в Лобню. Он передал им деньги, мобильный телефон. Сбежавшие сутки жили в его доме.

После двое беглецов по телефону связались с еще одним знакомым, тот отвез их в квартиру в Подольске, где они и находились до момента задержания.

Ранее в подмосковном Подольске полиции и ФСБ удалось задержать двоих из пяти сбежавших. Поймать беглецов помогли местные жители: они узнали сбежавших по ориентировкам и сообщили в полицию. Третий из пяти сбежавших из ИВС сам сдался полицейским.

Пятеро мужчин сбежали из ИВС в Истре в ночь на 6 августа. По предварительным данным, они скрутили замки на дверях камеры отверткой (откуда она взялась – сейчас выясняют следователи). По делу задержаны сотрудники изолятора, которые находились на рабочем месте в момент побега.

Среди беглецов - Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве "мясного короля" Владимира Маругова. МВД России объявило награду в размере 1 млн руб. за информацию, которая поможет поймать его.

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: истра, заключенные, побег



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 12.08.2021 16:30 Мск "Беглецы готовились": в профсоюзе МВД рассказали, почему так долго ищут сбежавших из изолятора в Истре
Ранее 12.08.2021 13:32 Мск Третий из пяти сбежавших из подмосковного ИВС сдался полиции
Ранее 12.08.2021 10:54 Мск Дежурные ИВС в Истре специально отключили камеры, — СК
Ранее 12.08.2021 08:02 Мск В Подмосковье нашли двоих из пяти сбежавших из изолятора
Ранее 06.08.2021 20:31 Мск МВД России выплатит миллион за поимку сбежавшего из Истры убийцы "мясного короля"
Ранее 06.08.2021 13:37 Мск Дежурный по ИВС в Истре задержан из-за побега пятерых заключенных
Ранее 06.08.2021 12:10 Мск В отношении сотрудников ИВС, откуда сбежали пятеро заключенных, завели уголовное дело
Ранее 06.08.2021 10:13 Мск Сбежавшие из ИВС в Подмосковье арестанты раздобыли гаечный ключ и им скрутили замки
Ранее 06.08.2021 08:42 Мск СМИ: В Подмосковье из изолятора ночью сбежали пятеро опасных заключенных


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети