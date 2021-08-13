Жители Подмосковья задержаны за помощь в побеге арестантов в Истре

Двое жителей Подмосковья задержаны по подозрению в пособничестве побегу пяти арестантов из изолятора временного содержания в Истре.

Как сообщили Накануне.RU в СУ СКР по Московской области, беглецы после побега прибыли к своему знакомому в Лобню. Он передал им деньги, мобильный телефон. Сбежавшие сутки жили в его доме.

После двое беглецов по телефону связались с еще одним знакомым, тот отвез их в квартиру в Подольске, где они и находились до момента задержания.

Ранее в подмосковном Подольске полиции и ФСБ удалось задержать двоих из пяти сбежавших. Поймать беглецов помогли местные жители: они узнали сбежавших по ориентировкам и сообщили в полицию. Третий из пяти сбежавших из ИВС сам сдался полицейским.

Пятеро мужчин сбежали из ИВС в Истре в ночь на 6 августа. По предварительным данным, они скрутили замки на дверях камеры отверткой (откуда она взялась – сейчас выясняют следователи). По делу задержаны сотрудники изолятора, которые находились на рабочем месте в момент побега.

Среди беглецов - Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве "мясного короля" Владимира Маругова. МВД России объявило награду в размере 1 млн руб. за информацию, которая поможет поймать его.