13 Августа 2021
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Общество В бывшем СССР Украина
(2005) | Фото: www.alphatv.ru

На Украине женщина умерла после укола "Модерной"

В Киеве умерла 50-летняя женщина после укола первой дозой препарата "Модерна". Она вернулась из Турции, привилась и в тот же день почувствовала недомогание. Через четыре дня она умерла. В этой истории сразу несколько характерных деталей.
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Глава комиссии региональной группы оперативного реагирования на неблагоприятные происшествия после иммунизации Василий Животенюк заявил, что комиссия не нашла связи с вакцинацией. Официально записали, что она умерла от ковида. При этом у нее был сахарный диабет, в связи с чем возникает вопрос допустимости вакцинации людей с противопоказаниями. Однако власти это, судя по ответу, не обеспокоило. Кроме того, заявлено, что женщина болела 14 дней, но как могли прививать болящего человека?

Также важно, что "Модерна" на Украине не зарегистрирована и даже не подавалась на регистрацию, заявил "Стране" глава Национальной медицинской палаты Украины Сергей Кравченко, хотя сделано уже более миллиона уколов. Судя по всему, этот факт тоже останется без внимания.

На Украине смертей из-за прививок официально нет. При этом в СМИ сообщалось минимум о нескольких таких случаях, причем смерть или смертельная болезнь наступали почти сразу после укола.

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Теги: прививка, вакцинация, смерть



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