В Прикамье из-за коронавируса закрывают гипермаркеты

В Прикамье введены дополнительные "коронавирусные" ограничения, сообщили Накануне.RU в правительстве края.

По выходным дням (субботам и воскресеньям) кроме торговых и торгово-развлекательных центров приостановлена также работа гипермаркетов, расположенных в Перми, Березниках, Кунгуре, Соликамске и Чайковском. Соответствующие изменения внесены в указ о мероприятиях по противодействию COVID-19. Изменение носит уточняющий характер.

"Оно введено, чтобы под действие мероприятий по противодействию COVID-19 попадали все торговые объекты площадью больше 8 тыс. "квадратов". Это касается как торговых центров, имеющих связанные между собой организации, и ТРК, в которых размещены организации сферы развлечения, так и гипермаркеты, торгующие какой-либо профильной продукцией, например, мебелью или строительными материалами. Действие указа по-прежнему не распространяется на продажу продовольственных товаров", – сообщили в оперштабе.