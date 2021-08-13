Именем Невского: на Среднем Урале построят главный военный храм ЦВО

В эту субботу, 14 августа, в парке "Патриот" в Верхней Пышме будет совершен молебен о начале строительства военного храма во имя святого благоверного Великого князя Александра Невского.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Екатеринбургской епархии, решение о строительстве принял командующий войсками Центрального военного округа, генерал-полковник Александр Лапин. При этом парк "Патриот" на Среднем Урале выбран неслучайно: именно в парке "Патриот" в городе Кубинка Московской области построен главный храм Вооруженных Сил России. Теперь в одноименном парке около Екатеринбурга будет строиться храм ЦВО.

Возглавит молебен и закладку первого камня в строительство митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений. В церемонии будут участвовать Александр Лапин, военнослужащие ЦВО и члены их семей, представители полпредства в Уральском федеральном округе, правительства Свердловской области, города Верхняя Пышма и ветеранских организаций, а также уральские предприниматели и будущие прихожане.

По решению командующего ЦВО, воинский храм будет построен из дерева и вписан в генеральный план парка "Патриот" как архитектурная доминанта. В цокольном этаже планируется создание крестильного храма для военных и прихожан, а также музей военного духовенства России.

Как заверили в епархии, посещение храма будет свободным для всех желающих.

Напомним, ранее в РПЦ выступили против политизированных изображений в храмах. Вопрос встал после того, как в главном храме Вооруженных Сил России появились изображения Иосифа Сталина и Владимира Путина. Последнее затем было демонтировано по решению самого президента.