УФАС потребовало внести изменения в документацию об аукционе на благоустройство парка Победы в Копейске

УФАС предписало внести изменения в документацию об аукционе по благоустройству парка Победы в Копейске с начальной ценой 130 млн рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе антимонопольного органа.

Напомним, подписание контракта было приостановлено из-за жалобы компания "ГК "Континент". Заявитель сообщила о возможных нарушениях законодательства о контрактной системе при проведении аукциона. В частности, по данным заявителя, в документации отсутствует проект контракта, информационная карта, проектная документация представлена не в полном объеме.

Антимонопольная служба признала, что установленные в документации дополнительные требования к участникам закупки противоречат сведениям, содержащимся в проектно-сметной документации. Дополнительные требования заказчиком были установлены из-за того, что объект является линейным. Однако согласно положительному заключению государственной экспертизы указанный объект – нелинейный. В связи с этим в действиях заказчика были квалифицированы нарушения законодательства о контрактной системе.