13 Августа 2021
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ФАС России, УФАС, антимонопольная служба (2016) | Фото: УФАС

УФАС потребовало внести изменения в документацию об аукционе на благоустройство парка Победы в Копейске

УФАС предписало внести изменения в документацию об аукционе по благоустройству парка Победы в Копейске с начальной ценой 130 млн рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе антимонопольного органа.

Напомним, подписание контракта было приостановлено из-за жалобы компания "ГК "Континент". Заявитель сообщила о возможных нарушениях законодательства о контрактной системе при проведении аукциона. В частности, по данным заявителя, в документации отсутствует проект контракта, информационная карта, проектная документация представлена не в полном объеме.

Антимонопольная служба признала, что установленные в документации дополнительные требования к участникам закупки противоречат сведениям, содержащимся в проектно-сметной документации. Дополнительные требования заказчиком были установлены из-за того, что объект является линейным. Однако согласно положительному заключению государственной экспертизы указанный объект – нелинейный. В связи с этим в действиях заказчика были квалифицированы нарушения законодательства о контрактной системе.

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Теги: УФАС, благоустройство, контракт, аукцион,



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