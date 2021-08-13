ФАС устроила "черную пятницу" крупным торговым сетям

Федеральная антимонопольная служба России объявила о проведении антикартельных проверок крупнейших торговых сетей: внеплановые выездные проверки проходят сегодня в "Пятерочке", "Перекрестке", "Карусели", "Ленте" и "Магните".

"Проверки начаты по обращениям граждан о росте цен, а также с целью недопущения необоснованного повышения стоимости социально значимых продовольственных товаров, - говорится в сообщении пресс-службы ФАС. - Предмет проверок - антиконкурентный сговор, следствием которого может являться рост и поддержание цен. В рамках проводимых проверок ФАС России произведет оценку ценообразования у крупнейших розничных сетей, а также изучит причины возможного необоснованного повышения цен".

Антимонопольщики напомнили, что выявленный антиконкурентный сговор грозит штрафом в размере до 15% от годовой выручки. "Оборот проверяемых организаций по итогам 2020 года превышает 4 трлн руб.", - напомнили в ФАС.