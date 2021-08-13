На севере Турции из-за наводнения погибли 27 человек
В Турции сильные ливни привели к наводнениям и селям в ряде северо-восточных провинций страны.
25 человек погибли в провинции Кастамону и двое в Синопе. Идут поиски одного пропавшего без вести в провинции Бартин.
Эвакуированы более 600 человек. Разрушены мосты, повреждены дороги, из-за чего блокировано передвижение.
В городе Бозкурт провинции Кастамону из-за селя обрушились несколько многоэтажных зданий, передает РИА Новости.
Напомним, на южном побережье Турции тем временем бушуют природные пожары, которые унесли жизни минимум восьми человек, число пострадавших приближается к тысяче. 12 августа турецкие власти объявили, что на территории страны потушены все действующие пожары.