На севере Турции из-за наводнения погибли 27 человек

В Турции сильные ливни привели к наводнениям и селям в ряде северо-восточных провинций страны.

25 человек погибли в провинции Кастамону и двое в Синопе. Идут поиски одного пропавшего без вести в провинции Бартин.

Эвакуированы более 600 человек. Разрушены мосты, повреждены дороги, из-за чего блокировано передвижение.

В городе Бозкурт провинции Кастамону из-за селя обрушились несколько многоэтажных зданий, передает РИА Новости.

Напомним, на южном побережье Турции тем временем бушуют природные пожары, которые унесли жизни минимум восьми человек, число пострадавших приближается к тысяче. 12 августа турецкие власти объявили, что на территории страны потушены все действующие пожары.