13 Августа 2021
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Происшествия Свердловская область
наручники женщина (2016) | Фото: komiinform.ru

В Екатеринбурге молодая мать хотела убить сына. Она называла себя "ангелом света"

В Екатеринбурге молодая мать едва не зарезала собственного ребенка. Мальчику чудом удалось выжить.
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Как сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, в ночь на пятницу, 13 августа, в дежурную часть отдела полиции №5 поступил сигнал, что местная жительница причинила серьезную травму своему двухлетнему ребенку.

"Вскоре последовал еще один сигнал от бригады "скорой помощи", представители которой рассказали сотрудникам ОВД, что с улицы Машинной госпитализирован мальчик 2019 года рождения. Сейчас он находится в реанимации, ему оказывается необходимая помощь. Выезжавшие на место сотрудники полиции оперативно установили женщину, которая причинила повреждения малышу: ею действительно оказалась нерадивая мать по имени Кристина 1996 года рождения, не работающая, не судимая, на учете в полиции не состоявшая", - рассказал полковник Горелых.

По его данным, жалоб от соседей на поведение молодой женщины не поступало. При осмотре ее квартиры сыщики обнаружили в разных местах следы крови.

"Оперуполномоченные опросили отца ребенка. Мужчина, в том числе, пояснил, что с недавних пор проживал отдельно от супруги, и что весной текущего года поведение женщины резко изменилось: она стала называть себя "ангелом света". Подозреваемую в причинении травм собственному ребенку сотрудники полиции доставили на освидетельствование в медицинское учреждение. Собранные по факту данному ЧП материалы территориальный ОВД направил для принятия процессуального решения о возбуждении уголовного дела в Следственный комитет", - добавил Валерий Горелых.

пожар в доме, Богданович(2019)|Фото: sverdlovsk.sledcom.ru

Как сообщили Накануне.RU в СКР по Свердловской области, дело возбуждено по статье о покушении на убийство малолетнего. Наказание за совершение этого особо тяжкого преступления - до 15 лет лишения свободы. Следователями уже проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначен комплекс экспертиз.

Что касается задержанной женщины, сейчас решается вопрос об избрании для нее меры пресечения. Также сотрудники СКР планируют предъявить ей обвинение.

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Теги: ребенок, покушение, дело, СКР, полиция, Екатеринбург



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