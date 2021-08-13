Режим ЧС федерального характера объявлен в Забайкалье, Приамурье, ЕАО и Хабаровском крае

Паводковая ситуация на Амуре стала причиной введения режима ЧС федерального характера на территории Забайкальского края, Амурской и Еврейской автономной областях, Хабаровском крае. Решение принято на заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС, которое провел сегодня глава МЧС Евгений Зиничев.

"Величина нанесенного ущерба превышает критерии для чрезвычайной ситуации межрегионального характера и соответствует чрезвычайной ситуации федерального характера. Так, предварительный размер материального ущерба только в Амурской области составил 6,2 млрд руб.", - сообщили в пресс-службе правительства Амурской области.