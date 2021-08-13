Во вспышке коронавируса во Флориде виноват губернатор-республиканец?

Во Флориде наблюдается большой рост заболеваемости, который федеральные власти списывают на отмену ограничений в штате губернатором-республиканцем Роном ДеСантисом. Больницы работают почти на пределе возможностей. Об этом пишет CNBC, которое, однако, обходит стороной один немаловажный факт.

Заболеваемость во Флориде в два раза превышает средний по стране с учетом численности населения.

"Рост произошел в связи с тем, что губернатор-республиканец Рон ДеСантис продолжает сопротивляться призывам администрации Байдена и государственных правозащитных групп обеспечить соблюдение масочного режима и других мер. В мае он подписал указ и закон, которые сняли все ковид-ограничения по всему штату, и навсегда запретил местным чиновникам вводить новые", - говорится в статье.

Таким образом, вина за вспышку возлагается исключительно на губернатора. При этом не упоминается, что в штате вакцинировано почти 60% населения, что ставит под сомнение необходимость и эффективность вакцинации, которая должна была дать коллективный иммунитет. Сколько в больницах привитых, не сообщается.

Интересно, что только 28% больничных коек в штате заполнены ковидными больными. Правда, в среднем в США этот показатель равен 10%. В реанимации ковидными больными занято менее половины коек.

Напомним, в США, где вакцинировано 70% населения, происходит взрывной рост заболеваемости ковидом. За полтора месяца она выросла в 10 раз и, с учетом численности населения, уже в 2,5 раза больше, чем в России. Число смертей пока меньше, но тоже быстро растет и уже перевалило за 500 в день. Исходя из динамики заболеваемости, в ближайшие недели в США можно ожидать российского уровня ковидной смертности, несмотря на огромную разницу в доле привитых.

Американский Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) считает, что необходимо срочно пересмотреть информационную политику о вакцинации и перестать выдавать ее как лучшую защиту от коронавируса, а упор снова сделать на запреты, ограничения, маски, дистанцирование друг от друга и т.п. Хотя ограничения были отменены ранее во многих других штатах, весной там это не привело к росту заболеваемости. К тому же рост заболеваемости наблюдается сегодня и в тех штатах, где действуют ограничения.