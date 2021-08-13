Российские олимпийские чемпионы получат от правительства по 4 млн рублей

Глава российского правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о материальном поощрении золотых, серебряных и бронзовых призеров Олимпийских игр в Токио.

Согласно документу, вознаграждение за золотую медаль устанавливается на уровне 4 млн руб., за серебряную – 2,5 млн руб., за бронзовую – 1,7 млн руб. Аналогичные премии предусмотрены победителям и призерам предстоящих летних Паралимпийских игр.

Тренеры и специалисты, которые участвовали в подготовке спортсменов, также получат денежные вознаграждения. Порядок их премирования определит Минспорт совместно с Олимпийским и Паралимпийским комитетами России.