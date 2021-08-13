Россия готовит заявки на проведение Олимпиады в 2036 году, - Лавров

Россия рассматривает возможность проведения на своей территории летних Олимпийских игр в 2036 году. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

По его данным, сейчас готовятся заявки от нескольких городов, среди них - Санкт-Петербург и Казань.

Министр также порекомендовал представителям Ростовской области не тянуть с подачей заявки, если они хотят проводить Олимпиаду, передает ТАСС.

Напомним, 8 августа в Токио завершились летние Олимпийские Игры. Российские спортсмены завоевали 71 награду (20 золотых медалей, 28 – серебряных, 23 – бронзовых). Это пятый результат среди всех команд. По количеству "золота" и общего числа медалей сборная России превзошли свой результат Игр в Рио-де-Жанейро.