На Среднем Урале новый антирекорд по смертности от ковида - 28 человек за сутки

На Среднем Урале сегодня установлен новый антирекорд по смертности среди covid-зараженных.

Как сообщили Накануне.RU в свердловском оперативном штабе по профилактике коронавируса, за минувшие сутки скончались 28 человек, заболевших ковидом. Предыдущий антирекорд был на этой неделе, когда умерли 24 жителя региона.

Также за сутки на Среднем Урале зарегистрировано 525 новых случаев COVID-19. Диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (135 человек) и других муниципалитетов.

По официальным данным, с начала пандемии в Свердловской области выявлено 114 тысяч 180 случаев коронавируса. За это время от болезни скончались 4 тысячи 654 человека.

Напомним, ранее заместитель главного врача "Городского центра медицинской профилактики" Александр Харитонов объяснил свердловские антирекорды по ковиду, несмотря на рост вакцинации.