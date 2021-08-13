13 Августа 2021
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Политика Челябинская область
(2004) | Фото: Накануне.ru

В Челябинской области отказали в регистрации единственному самовыдвиженцу в Госдуму

В Челябинской области избирательная комиссия отказала в регистрации единственному самовыдвиженцу в Госдуму, сдавшему подписи избирателей.

На выборы в Госдуму в Челябинской области выдвигались девять самовыдвиженцев, но только Яна Гусева сдала подписные листы.

Однако, как сообщили Накануне.RU в пресс-службе облизбиркома, при проверке было обнаружено большое количество недостоверных и недействительных подписей. В связи с этим Гусевой был отказано в регистрации кандидатом в депутаты Госдумы.

Гусева выдвигалась по Коркинскому избирательному округу.

В настоящий момент по Коркинскому округу зарегистрировано 11 кандидатов: Алексей Беседин (ЛДПР), Игорь Важенин (Новые люди), Валерий Гартунг (Справедливая Россия — За правду), Владислав Долгов (Российская партия свободы и справедливости), Евгений Евсеев (Партия роста), Сергей Крылов (Родина) Анастасия Никонова (Гражданская платформа), Игорь Росляков (Партия пенсионеров), Антон Рыжий (Единая Россия), Степанида Смирнова (КПРФ), Наталья Таврина (Яблоко).

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Теги: выборы в Госдуму, кандидат, самовыдвиженец,



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