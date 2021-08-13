В Челябинской области отказали в регистрации единственному самовыдвиженцу в Госдуму
В Челябинской области избирательная комиссия отказала в регистрации единственному самовыдвиженцу в Госдуму, сдавшему подписи избирателей.
На выборы в Госдуму в Челябинской области выдвигались девять самовыдвиженцев, но только Яна Гусева сдала подписные листы.
Однако, как сообщили Накануне.RU в пресс-службе облизбиркома, при проверке было обнаружено большое количество недостоверных и недействительных подписей. В связи с этим Гусевой был отказано в регистрации кандидатом в депутаты Госдумы.
Гусева выдвигалась по Коркинскому избирательному округу.
В настоящий момент по Коркинскому округу зарегистрировано 11 кандидатов: Алексей Беседин (ЛДПР), Игорь Важенин (Новые люди), Валерий Гартунг (Справедливая Россия — За правду), Владислав Долгов (Российская партия свободы и справедливости), Евгений Евсеев (Партия роста), Сергей Крылов (Родина) Анастасия Никонова (Гражданская платформа), Игорь Росляков (Партия пенсионеров), Антон Рыжий (Единая Россия), Степанида Смирнова (КПРФ), Наталья Таврина (Яблоко).