В Сочи от ковида умер привитый 38-летний адвокат

От коронавируса в Сочи скончался 38-летний адвокат Юрий Сидоров, сообщают местные СМИ со ссылкой на городскую коллегию адвокатов.

Там отметили, что никаких подробностей не знают, им сообщили именно этот диагноз, а рассуждать они не имеют права. Но точно знают, что он был вакцинирован и еще в июле работал в полную силу. При этом никогда и ничем не болел.

Официально ни одной смерти из-за прививки в России так и не зафиксировано, а статистика по вакцинированным не разглашается. В СМИ сообщалось по меньшей мере о нескольких десятках смертей вскоре после вакцинации. Для сравнения, в США зарегистрировано более 12 тыс. смертей после вакцинации, более 14 тыс. инвалидностей и более 300 тыс. тяжелых последствий вакцинации.