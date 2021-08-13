13 Августа 2021
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Алексей Орлов на могиле Василия Татищева (2021) | Фото: instagram.com/glava.ekb/

Алексей Орлов посетил могилу основателя Екатеринбурга в канун Дня города

В канун предстоящего 298-летия Екатеринбурга глава города Алексей Орлов посетил могилу основателя столицы Урала - Василия Татищева. Об этом градоначальник рассказал сегодня в своем Instagram.

Как признался Орлов, найти могилу непросто: сначала нужно проехать 70 километров от Москвы до Солнечногорского района, затем добраться до поселка Шахматово.

"Потом прошагать еще пару километров по лесной дороге, преодолеть два оврага, подняться по узкой тропинке и выйти к маленькому кладбищу в лесу, где и похоронен Василий Никитич. Этот путь я прошел вместе с нашими земляками, представителями "Уральского землячества" в Москве. Был по-настоящему тронут их отношением к Екатеринбургу и к памяти основателя нашего города", - рассказал мэр уральской столицы.

Стоит отметить, что Алексей Орлов стал первым главой, который посетил могилу основателя Екатеринбурга, отдав дань уважения и памяти.

Алексей Орлов на могиле Василия Татищева(2021)|Фото: instagram.com/glava.ekb/

Алексей Орлов на могиле Василия Татищева(2021)|Фото: instagram.com/glava.ekb/

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Теги: Орлов, Татищев, Екатеринбург



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