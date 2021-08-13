13 Августа 2021
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аппараты ИВЛ (2020) | Фото: Фонд святой Екатерины

На покупку неинвазивных аппаратов ИВЛ выделено 156 миллионов из федерального бюджета

Из федерального бюджета Пермскому краю выделено более 156 млн руб. на покупку аппаратов неинвазивной вентиляции легких (НИВЛ), сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства.

В "ковидные" стационары Прикамья уже поступило 29 таких аппаратов. Они работают в 10 больницах Прикамья - Перми, Чайковском, Березниках, Октябрьском, Кудымкаре. Еще 14 аппаратов до конца августа получат медорганизации Перми, Чайковского, Очера, Кудымкара и Соликамска.

Планируется закупить еще 87 аппаратов. Стоимость за единицу оборудования превышает 1 млн руб.

"Аппарат неинвазивной вентиляции легких в ряде случаев может использоваться в лечении пациентов с дыхательной недостаточностью при тяжелом течении коронавирусной инфекции вместо обычного ИВЛ. Он не требует отключения сознания пациента и его интубации, установки трахеальной трубки. При использовании НИВЛ на человека надевают плотную маску или шлем, внутри которого создается положительное высокое давление в дыхательных путях, что необходимо при лечении такой патологии. Аппарат обеспечивает ингаляцию высоким потоком кислорода – до 60 литров в минуту. Преимущества НИВЛ – пациент находится в сознании, может не только лежать, но и сидеть, откашливать мокроту и даже питаться через рот. Если позволяет состояние больного, это лечение проводят и вне отделения реанимации – в обычной палате. Все это при инвазивном методе лечения невозможно", - сообщили в краевом минздраве.

Неинвазивная вентиляция легких помогает избежать огромного количества осложнений, которые при обычной ИВЛ неизбежны.

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Теги: аппарат ИВЛ, бюджет, ковидный госпиталь, коронавирус



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