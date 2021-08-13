На покупку неинвазивных аппаратов ИВЛ выделено 156 миллионов из федерального бюджета

Из федерального бюджета Пермскому краю выделено более 156 млн руб. на покупку аппаратов неинвазивной вентиляции легких (НИВЛ), сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства.

В "ковидные" стационары Прикамья уже поступило 29 таких аппаратов. Они работают в 10 больницах Прикамья - Перми, Чайковском, Березниках, Октябрьском, Кудымкаре. Еще 14 аппаратов до конца августа получат медорганизации Перми, Чайковского, Очера, Кудымкара и Соликамска.

Планируется закупить еще 87 аппаратов. Стоимость за единицу оборудования превышает 1 млн руб.

"Аппарат неинвазивной вентиляции легких в ряде случаев может использоваться в лечении пациентов с дыхательной недостаточностью при тяжелом течении коронавирусной инфекции вместо обычного ИВЛ. Он не требует отключения сознания пациента и его интубации, установки трахеальной трубки. При использовании НИВЛ на человека надевают плотную маску или шлем, внутри которого создается положительное высокое давление в дыхательных путях, что необходимо при лечении такой патологии. Аппарат обеспечивает ингаляцию высоким потоком кислорода – до 60 литров в минуту. Преимущества НИВЛ – пациент находится в сознании, может не только лежать, но и сидеть, откашливать мокроту и даже питаться через рот. Если позволяет состояние больного, это лечение проводят и вне отделения реанимации – в обычной палате. Все это при инвазивном методе лечения невозможно", - сообщили в краевом минздраве.

Неинвазивная вентиляция легких помогает избежать огромного количества осложнений, которые при обычной ИВЛ неизбежны.