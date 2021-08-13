13 Августа 2021
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Политика Дальневосточный ФО В России
Сын экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Антон. (2021) | Фото: instagram.com/anton_furgal

Избирком отказал в регистрации на выборах в Госдуму сыну Сергея Фургала

Избирком Хабаровского края отказал в регистрации сыну экс-губернатора региона Антону Фургалу на выборах в депутаты Госдумы.

Комиссия признала недействительными почти 3 тыс. подписей, собранных за самовыдвиженца. Фургал-младший считает решение политическим и собирается обжаловать решение региональной избирательной комиссии.

Всего в ходе подписной кампании Фургал собрал более 16 тыс. подписей. Он пошел на выборы как самовыдвиженец по 70-му Хабаровскому одномандатному округу, хотя сам говорил, что ему поступало много предложений от различных политических сил. Ранее он покинул ряды ЛДПР и стал тесно сотрудничать с РПСС Максима Шевченко.

"Основная суть сбора подписей это понять, что у кандидата есть поддержка и доверие народа для регистрации в качестве кандидата в депутаты. Вы это подтвердили в подписных листах. Но бюрократы не хотят засчитывать вашу подпись, потому что правильность заполнения персональных данных для них приоритетнее. Так же согласно базам миграционных служб многие из вас не зарегистрированы по имеющимся у вас паспортным штампам, - писал Фургал-младший в своем Instagram, обращаясь к своим сторонникам. - Однако когда нам предоставили выводы проверки, в них были обнаружены подчерковедческие экспертизы, оформленные в несоответствие с законом. Так же был предоставлен ответ из миграционной службы с неизвестной датой обновления базы. Выдвиженцу ограничены условия проверить достоверность предоставленных комиссией данных. Согласно выстроенной системе проверяют только нас? То есть получается у нас двойные стандарты?" (авторское написание в цитате сохранено – прим. ред.).

Отец Фургала – бывший глава Хабаровского края – находится сейчас в СИЗО в Москве, его обвиняют в организации убийства и покушении на убийство. Хотя следствие закончено, сроки проведения судебного процесса до сих пор не озвучивались. Фургал себя виновным не признает, считает дело политически мотивированным.

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Теги: избирком, антон фургал, сбор подписей, регистрация, сергей фургал, хабаровский край, выборы в госдуму



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