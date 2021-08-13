На месте крушения вертолета Ми-8 на Камчатке нашли тело пассажирки

На месте крушения вертолета Ми-8 в Камчатском крае обнаружили тело пассажирки. Об этом сообщили в СУ СКР по региону.

Уточняется, что вертолет обнаружен в озере на глубине 110 метров, также найдено тело пассажирки.

По уголовному делу проводятся допросы потерпевших, работников ООО АК "Витязь-Аэро", осуществлявших помощь в навигации полета вертолета.

Допрошен директор ООО "Турист", который организовал туристическую экскурсию.

Пропавшие в крушении Ми-8 пока не признаны погибшими, сообщил в эфире телеканала "Россия 24" губернатор Камчатки Владимир Солодов. По его словам, Есть регламент признания пропавших без вести погибшими. "Пока процессуальные сроки не наступили, поэтому мы просто констатируем, что они не обнаружены", - пояснил глава региона.

Ми-8 с туристами упал в воду Курильского озера на Камчатке 12 августа. На борту находилось 16 человек, спасено восемь. Поиски тел погибших и обломков разбившегося вертолета Ми-8 прервали до утра.

С утра 13 августа были возобновлены поисково-спасательные работы. Сейчас разрабатывается план по подъему вертолета со дна озера – это планируется сделать с помощью понтонов.

По данным СМИ, на борту находились туристы из Москвы и Санкт-Петербурга (в том числе один ребенок). Три человека составлял экипаж: пилот-КВС, штурман и механик. Спасенные госпитализированы, состояние двух из них оценивается как тяжелое. Стало известно, что выжившие выплыли из тонущего вертолета, преодолев около 8-9 метров в высоту.