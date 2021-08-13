Ульяновский депутат раскритиковал требование вакцинировать студентов

Депутат Законодательного Собрания Ульяновской области Матвей Володарский резко раскритиковал решение ректора Ульяновского государственного университета Бориса Костишко, который запретил пускать в вуз преподавателей и студентов, не прошедших вакцинацию. Видео выступления депутата доступно в YouTube.

Он возмутился тем, что ректор потребовал до 1 сентября всех вакцинировать.

"У меня такое ощущение, что деньги окончательно затмили разум ректора и он потерял связь с реальностью. Завозить иностранных студентов за твердую валюту без вакцинации - он готов, а не трогать наших детей - он не готов. Вакцинировать иностранных студентов он не планирует", - заявил Володарский.

Он напомнил, что клинические испытания по вакцинам планируется завершить только к концу 2022 года, а власти принуждают вводить их даже несовершеннолетним.

Также он отметил, что в результате сокращений резко уменьшилось число больниц и врачей, но власти это не волнует.

"Колоть – и запрещать! Других предложений у них нет", - возмутился Володарский.

Напомним, федеральные власти отдали принятие решения о допуске студентов к учебе на усмотрение регионов.