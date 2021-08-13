В школы Нижневартовска поступит 38 тысяч новых книг и учебников

Библиотеки школ Нижневартовска получают новые учебники. В образовательные организации в общей сложности должно поступить более 38 тыс. новых книг и учебных пособий, сообщили Накануне.RU в мэрии.

"На данный момент 98% книг от запланированного объема поступили в Нижневартовск. Все поставки ведутся от издательств Москвы. Учебно-методическую базу обновят во всех 34 школах. Для этого из бюджета Югры выделено более 18,5 млн руб.", - сообщил исполняющий обязанности директора департамента образования администрации Нижневартовска Дмитрий Котов.

В связи с изменениями в образовательных стандартах, полностью меняются учебные пособия для учеников 11-х классов. Кроме того, поступает и новая литература по таким предметам, как "генетика" и "финансовая грамотность". До 30 августа поставка новой учебной литературы должна быть завершена.

Напомним, ранее новая учебная литература в рамках регионального проекта "Культурная среда" национального проекта "Культура" поступила в детскую школу искусств №2. Библиотечный фонд пополнился методическими изданиями, нотами, учебными и интерактивными пособиями по музыкальному искусству и теоретическим дисциплинам. Всего поступило 863 экземпляра.