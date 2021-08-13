Минздрав Якутии опроверг сообщение о смерти человека из-за дыма от лесных пожаров

Минздрав Якутии назвал фейком сообщение о смерти человека из-за дыма от лесных пожаров в республике. Об этом сообщает Центр управления регионом в своем Telegram-канале.

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что в больнице скончался человек, обратившийся за медпомощью из-за дыма от лесных пожаров.

12 августа к врачам из-за проблем со здоровьем от едкого дыма лесных пожаров обратились 99 жителей республики. Среди них пять детей. Госпитализировано два человека.

Ранее стало известно, что Минздрав РФ отправит в Якутию специалистов федеральных центров для оказания помощи жителям республики, которые страдают из-за дыма лесных пожаров. Соответствующее поручение дал министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Напомним, из-за сильной задымленности аэропорты Якутска и Мирного работают в ограниченном режиме. Кроме того, плохая видимость для судов на реке Лена осложняет северный завоз. В Якутске 13 августа объявлен нерабочим днем.