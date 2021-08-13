13 Августа 2021
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Леонид Агутин Голос (2019) | Фото:Первый канал

"Пусть ваши мечты сбываются": звезды продолжают поздравлять Екатеринбург с Днем города

Звезды российского шоу-бизнеса продолжают поздравлять Екатеринбург с предстоящим 298-летием, которое город отметит уже завтра, 14 августа. Глава уральской столицы Алексей Орлов опубликовал еще несколько видео с артистами в сторис своего Instagram.

Певица и актриса Ани Лорак назвала Екатеринбург "дорогим и любимым".

"Всем жителям хочу пожелать здоровья, любви, счастья и поздравить с Днем города! Любите и будьте любимыми, не болейте и будьте здоровы! Будьте счастливы! С праздником!", - сказала артистка.

Ани Лорак(2017)|Фото:instagram.com/anilorak

К поздравлениям присоединился и ее коллега Леонид Агутин.

"Дорогие екатеринбуржцы, жители славного, легендарного и неповторимого города! Поздравляю вас с Днем Екатеринбурга, будьте пожалуйста счастливы, удачливы, здоровы, благополучны. Пусть ваши мечты сбываются, давайте встречаться часто и радовать друг друга общением. До встречи и еще раз с Днем города!", - добавил Агутин.

Напомним, ранее с предстоящим 298-летием Екатеринбург поздравил известный певец Валерий Меладзе.

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Теги: День города, Лорак, Агутин, поздравления, Екатеринбург



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Ранее 13.08.2021 08:34 Мск "Желаю удачи, мира, любви": Валерий Меладзе поздравил Екатеринбург с Днем города


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