Землетрясение в Кузбассе могло иметь техногенный характер - эксперт

Землетрясение в Кузбассе, произошедшее в ночь на пятницу (магнитуда 5,4), могло иметь техногенный характер, передает ТАСС со ссылкой на главу Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН Александра Федоровича.

"Магнитуда 5,4 - довольно сильное для Кузбасса землетрясение, произошло на глубине 4 км недалеко от разреза "Талдинский" к северу от Новокузнецка. Я думаю, что это техногенное [землетрясение]. Осадочный бассейн реагирует, когда добывают уголь, напряжение меняется, так что это может быть реакция на работы по добыче угля", - сказал Федорович.

Сейчас ученые ведут наблюдение за районом, где произошел толчок, при этом они не наблюдают афтершоков.

В Кемеровской области тем временем продолжают обследовать дома и другие объекты на предмет трещин и повреждений. Пока о разрушениях и жертвах землетрясения не сообщалось.