На Сицилии зарегистрирована максимальная в истории Европы температура +49

На метеостанции в Сиракузах на Сицилии зарегистрирована температура +48,8 градусов, что стало максимальным в истории Европы значением. Предыдущий рекорд был установлен в Афинах в 1977 году (+48).

Рекордную жару в Италию принес антициклон "Люцифер", который изначально образовался над территорией пустыни Сахара.

Некоторые эксперты считают это признаком глобального изменения климата, когда на одной территории стоит небывалая жара, на другой - наводнения и т.п.

На днях группа экспертов ООН опубликовала доклад об изменении климата на планете, предсказывая климатическую катастрофу, если человечество не откажется от промышленности и выбросов углекислого газа. Вина за изменение климата полностью возлагается на человека, хотя решающее влияние антропогенного фактора на изменение климата, строго говоря, является гипотезой. Многие эксперты видят в этом инструмент глобальной политики и давления на страны, чтобы они отказывались от производства.