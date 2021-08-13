Житель Магнитогорска, выбросивший собаку из окна, получил 3 года колонии

Жителя Магнитогорска, выбросившего собаку из окна, приговорили к 3 годам в колонии строгого режима, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

В августе прошлого года пьяный мужчина в присутствии детей выбросил из окна квартиры на девятом этаже собаку, которая принадлежала матери детей. Собака погибла.

Мужчина признан виновным в жестоком обращении с животным. Ему назначено наказание виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.