13 Августа 2021
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Происшествия Челябинская область
суд, молоток, правосудие (2019) | Фото: Накануне.RU

Житель Магнитогорска, выбросивший собаку из окна, получил 3 года колонии

Жителя Магнитогорска, выбросившего собаку из окна, приговорили к 3 годам в колонии строгого режима, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

В августе прошлого года пьяный мужчина в присутствии детей выбросил из окна квартиры на девятом этаже собаку, которая принадлежала матери детей. Собака погибла.

Мужчина признан виновным в жестоком обращении с животным. Ему назначено наказание виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

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Теги: колония, приговор, собака,



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