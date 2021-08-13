В Москве отменено требование о переводе на "дистанционку" 30% сотрудников всех компаний

Мэр Москвы Сергей Собянин отменил требование о переводе на дистанционную работу не менее 30% сотрудников.

"Благодаря массовой вакцинации и другим профилактическим мерам пандемия продолжает отступать: число новых госпитализаций уменьшилось более чем в два раза по сравнению с пиковым значениями второй половины июня", - написал градоначальник в своем блоге.

Помимо отмены требования о "дистанционке" не надо будет и измерять температуру на работе каждые четыре часа, а также постоянно тестировать сотрудников на COVID-19 (не менее 10% персонала каждые 15 дней).

Кроме того, отменяются все ограничения на посещение зоопарков, включая расположенные в них крытые павильоны.