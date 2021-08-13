13 Августа 2021
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Эскизы проекта к фестивалю &quot;Атмосфера&quot;-2021 в Екатеринбурге (2021) | Фото: пресс-служба &quot;Green Park&quot; Екатеринбург

Екатеринбург потратил 2,8 млн рублей на создание временного сквера на Площади 1905 года

Создание сквера на Площади 1905г. потребовало от Екатеринбурга 2,8 млн руб. Об этом во время пресс-конференции рассказала председатель комитета благоустройства города Тамара Благодаткова. По ее словам, остальные затраты на себя взяли инвесторы, заинтересованные в фестивале "Атмосфера", в рамках которого и вырос сквер.

К сожалению, зеленая зона в центре города не может остаться напротив администрации насовсем, однако, по словам Благодатковой, ранее с главой Екатеринбурга Алексеем Орловым уже обсуждался вопрос о размещении "постоянных" площадок по всему городу, в следующие годы.

"Мы обсуждали этот вопрос и он рассматривался у нас на одном из совещаний, в том числе и как предложение. Глава города предложил рассматривать постоянные площадки для таких фестивалей, причем не просто одну, а в каждом районе города. Поэтому сейчас, в рамках подготовки города уже к будущему 2022 г. и последующему 2023 г., для Екатеринбурга мы смотрим постоянные площадки. Пусть они будут меньше, чем Площадь 1905 г., но такие небольшие зеленые зоны, которые будут являться фестивальными площадками, но будут выполнены на постоянной основе: деревья будут посажены в землю, газоны будут сделаны навечно и там расположатся зеленые зоны для отдыха. Эта работа ведется, но она перспективная, то есть на следующие года", - рассказала Благодаткова.

Напомним, что для горожан сквер открывается уже в эту субботу и будет работать на протяжении двух недель. Вход на фестиваль будет абсолютно бесплатным, потому жители и гости уральской столицы смогут наслаждаться зеленым пространством ежедневно вплоть до 26 августа. Проект предусматривает высадку 76 деревьев, лужайку с ромашками, цветники, круглые скамейки и лежаки. В центре расположится небольшой пруд и мостик через холм, а также деревянный амфитеатр и сцена, где будут выступать музыканты. Сразу за садом можно найти зеленый лекторий и фуд-корт.

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Теги: Благодаткова, фестиваль, Атмосфера, сквер, Площадь 1905 г.



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